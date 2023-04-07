В Сочи туристы смогут высаживать деревья в саду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристы смогут высаживать деревья в «Саду дружбы» в Сочи. Планируется, что площадь будет без обилия субтропических насаждений.

- Задумка состоит в том, что отдыхающие, которые приехали на курорт, собственноручно создавали сад. Мы планируем развивать проект, чтобы туристы из других регионов смогли сделать вклад в историю нашего города, - сообщил координатор отдела Ботанический сад «Дерево дружбы» Борис Макаренко.

Уточняется, что площадь сада составит пять гектаров. Проект должны реализовать в течении полутора лет.