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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:21

Туристы смогут высаживать деревья в «Саду дружбы» в Сочи

Реализация проекта займет до полутора лет
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи туристы смогут высаживать деревья в саду

В Сочи туристы смогут высаживать деревья в саду

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристы смогут высаживать деревья в «Саду дружбы» в Сочи. Планируется, что площадь будет без обилия субтропических насаждений.

- Задумка состоит в том, что отдыхающие, которые приехали на курорт, собственноручно создавали сад. Мы планируем развивать проект, чтобы туристы из других регионов смогли сделать вклад в историю нашего города, - сообщил координатор отдела Ботанический сад «Дерево дружбы» Борис Макаренко.

Уточняется, что площадь сада составит пять гектаров. Проект должны реализовать в течении полутора лет.