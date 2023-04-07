Юрий Бурлачко: «Принимаемые депутатами ЗСК аграрные законы позволяют развивать региональный АПК комплексно»

Руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко вместе с делегацией ЗСК побывал с рабочей поездкой в Новокубанском районе, где посетил одну из крупнейших сельскохозяйственных компаний муниципалитета - ЗАО КСП «Хуторок».

Депутаты осмотрели каждый из комплексов предприятия. Юрий Бурлачко отметил, что деятельность хозяйства способствует увеличению общекраевого поголовья КРС, позволяет поддерживать стабильно высокие показатели по производству молока в регионе и играет немаловажную роль в реализации политики импортозамещения животноводческой продукции.

На молочно-товарных фермах хозяйства насчитывается более 4 тысяч 300 голов крупного рогатого скота. Основные виды работ автоматизированы и механизированы. На фермах проведена масштабная реконструкция, появились новые корпуса и производственные помещения.

Комментируя итоги поездки, руководитель кубанского парламента подчеркнул, что принимаемые ЗСК аграрные законы тесно взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и позволяют развивать региональный АПК комплексно.

«Увеличивается поголовье КРС, повышается плодородие почв, выводятся сорта собственной селекции. Успех в разных отраслях сельского хозяйства зависит от многих факторов. Главные из них - системность в работе, правильный подход к организации производства и грамотное использование нашими аграриями мер господдерждки. Как это реализуется на практике, мы наглядно убедились, побывав на одном из крупнейших профильных предприятий Новокубанского района. Уверен, опыт его развития будет полезен и для других хозяйств, которые также в равной степени и в полной мере могут рассчитывать на наши поддержку и помощь», - заключил Юрий Бурлачко.

По итогам поездки наиболее отличившимся работникам предприятия Юрий Бурлачко вручил Благодарственные письма Законодательного Собрания края.