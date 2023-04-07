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Экс-мэр Краснодара рассказал о первых боевых наградах ЛНР. Евгений Первышов получил из вместе с подразделением БАРС «Каскад» и прикомандированными военнослужащими Второго армейского корпуса УНМ Луганской Народной Республики.

- Особенно ценно, что это награды той территории, где непосредственно выпала честь выполнять боевую задачу. Торжественно вручил ордена и медали командующий Второго армейского корпуса УНМ Луганской Народной Республики, генерал-лейтенант Эседулла Абачев, - сообщил Евгений Первышов.

Также он поблагодарил сослуживцев, командование Второго корпуса, партию «Единая Россия» за доверие, помощь и поддержку.