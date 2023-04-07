Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 6:41

Экс-мэр Краснодара рассказал о первых боевых наградах ЛНР

Он поблагодарил сослуживцев и партию «Единая Россия»
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/PervyshovEA

Фото: t.me/PervyshovEA

Экс-мэр Краснодара рассказал о первых боевых наградах ЛНР. Евгений Первышов получил из вместе с подразделением БАРС «Каскад» и прикомандированными военнослужащими Второго армейского корпуса УНМ Луганской Народной Республики.

- Особенно ценно, что это награды той территории, где непосредственно выпала честь выполнять боевую задачу. Торжественно вручил ордена и медали командующий Второго армейского корпуса УНМ Луганской Народной Республики, генерал-лейтенант Эседулла Абачев, - сообщил Евгений Первышов.

Также он поблагодарил сослуживцев, командование Второго корпуса, партию «Единая Россия» за доверие, помощь и поддержку.