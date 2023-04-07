Мотосезон в Краснодаре откроют пробегом 8 апреля

Фото: krd.ru

В Краснодаре байкеры откроют мотосезон. 8 апреля десятки мотоциклов проедут по улицам города, в частности Трамвайной, Старокубанской, Селезнева, Ялтинской, Северной, Красных Партизан до Западного Обхода.

- В субботу, 8 апреля, в краевой столице проведут мотопробег «Внимание, мотоциклист!». Мероприятие посвятят открытию мотосезона на Юге России. Принять участие в мотопробеге может любой желающий, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Мотопробег организовывают «Мотоциклиста юга» и клуб BLACKSMITH MC.

— Мотопробегом хотим привлечь внимание водителей и пешеходов к двухколесному транспорту на дорогах. Напомним, что необходимо соблюдать ПДД и уважать всех участников дорожного движения, — отметили организаторы.

Общий сбор байкеров запланирован на стоянке гипермаркета «Окей» в микрорайоне Гидростроителей в 12 дня. Участники пробега стартуют в 13:00.