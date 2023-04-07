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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:02

На улицах Краснодара из-за дождя работает водооткачивающая техника

По прогнозам, дождь будет идти до 8 апреля
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре льет дождь. Из-за осадков на дорогах появились локальные подтопления. Дежурит водооткачивающая техника.

- Осадки продолжатся в течение дня. Сейчас спецтехника ликвидирует локальные подтопления на шести участках улиц Автомобильной, Аральской, Первомайской, Ивановской, Рабочей, Тихорецкой, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме этого, ранее воду откачивали на Тенистой, Бульваре Строителей, Комарова.

При необходимости, на улицы города готовы выехать 20 единиц спецтехники и аварийная бригада по содержанию насосных станций.

При ЧС рекомендуют звонить по телефону 214-33-36 или ЕДДС — «112».