На улицах Краснодара из-за дождя работает водооткачивающая техника

Фото: krd.ru

В Краснодаре льет дождь. Из-за осадков на дорогах появились локальные подтопления. Дежурит водооткачивающая техника.

- Осадки продолжатся в течение дня. Сейчас спецтехника ликвидирует локальные подтопления на шести участках улиц Автомобильной, Аральской, Первомайской, Ивановской, Рабочей, Тихорецкой, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме этого, ранее воду откачивали на Тенистой, Бульваре Строителей, Комарова.

При необходимости, на улицы города готовы выехать 20 единиц спецтехники и аварийная бригада по содержанию насосных станций.

При ЧС рекомендуют звонить по телефону 214-33-36 или ЕДДС — «112».