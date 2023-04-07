Заседание круглого стола «Женское движение Единой России» состоялось в Сочи

Фото: t.me/anna_vl_nevzorova

Второе по счету заседание Краснодарского отделения «Женского движения Единой России» прошло в здании Городского собрания Сочи. Об этом рассказала депутат Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва Анна Невзорова.

Одной из основных тем круглого стола стала национальная стратегия, которая реализуется в России в интересах женщин. Депутат также отметила позитивные сдвиги в охране женского здоровья, создании кризисного центра оказании помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, переобучении, поддержки развития собственного дела, юридической помощь и так далее.

- Именно мы, женщины – по сути своей исключительно обязательны, внимательны к мелочам и деталям, к любому делу относимся с рвением и выполняем его ответственно, - отметила Анна Невзорова.

Депутат подчеркнула, что участницами круглого стали женщины, принимающие активное участие в политической, социальной, гражданской и других сферах жизни региона.

Во время заседания также обсудили оказание помощи родным участников специальной военной операции. В частности, Анна Невзорова представила программу психологической реабилитации переселенцев из новых регионов страны.

Отдельно коснулись вопросов развития волонтерского движения, перезапуска программы «Мама — предприниматель», открытия курсов сестринского дела и оказания первой помощи для добровольцев.

По словам депутата, главная цель «Женского движения» - объединение усилий и успешных проектов, которые в дальнейшем лягут в основу национальной стратегии по действиям в интересах женщин.

- Мы сформируем «дорожную карту» нашей интеграции общих усилий, объединим успехи станем мощной и доброй силой Женского движения, которая поможет женщинам чувствовать себя защищенными, реализовывать себя и нести с гордостью свое предназначение, - отметила Анна Невзорова.