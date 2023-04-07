В Горячем Ключе приступили к строительству школы на 550 мест

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В Горячем Ключе начали строить новую школу. Сейчас начались работы на площадке, подрядчик выставляет технику, разворачивает городок строителей, подводит коммуникации к территории будущей школы.

- На территории будет создано спортивное ядро, во дворе - зеленые зоны. Также здание оборудуют современным оборудованием, которое отвечает требованиям времени, - отметила вице-губернатор Анна Минькова.

В Горячем Ключе также продолжают строить новый учебный корпус СОШ №4 на 425 мест. По плану он будет готов уже к концу этого года.

В 2023 году на Кубани одномоментно возводятся 37 школ, 20 из которых должны ввести в эксплуатацию до конца года.