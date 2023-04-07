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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:39

В Сочи цены на отдых подорожали на 30%

Мест в отелях на июнь практически не осталось
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи подорожали цены на отдых

В Сочи подорожали цены на отдых

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи цены на отдых подорожали на 30%. Заполняемость российских курортов растет. В связи с этим многие санаторно-курортные объекты на июнь уже забронированы.

- Цены по Сочи выросли. По нашим данным рост составляет от 15 до 30%. Цены зависят от объекта размещения, - сообщила «Интерфаксу» руководитель департамента маркетинга «Анекс Тур Россия» Жанна Гареева.

Уточняется, что в этом весенне-летнем сезоне, помимо Екатеринбурга, ожидается рост авиаперевозок в Сочи из уральских городов.