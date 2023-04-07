Стала известна дата открытия моста «Волшебный лист» через реку Сочи

Фото: t.me/anna_vl_nevzorova

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края от Сочи, руководитель компании ГК «Мегаполис» Анна Невзорова посетила строительную площадку моста «Волшебный лист» и рассказала о том, на какой стадии находятся работы.

По ее словам, рабочие ГК «Мегаполис», которая занимается возведением «Волшебного листа», полностью завершили установку главных блоков, на что ушло более 100 тонн метала, и приступили к монтажу консольных блоков. В ближайшее время специалисты займутся трудоемкой и кропотливой работой по установке ребер моста.

- Мост состоит из пяти тысяч труб разной длины и диаметра. Они детализируют каждую прожилку ажурной структуры, увековечивающую осенний лист, который олицетворяет прекрасную «золотую» пору, именуемую в Сочи бархатным сезоном, - пояснил Анна Невзорова.

Мост «Волшебный лист» через реку Сочи строится по программе «Две реки — одно море». Он соединит пляж и набережную «Ривьеры» с Приморской набережной и станет частью единого прогулочного маршрута.

Длина моста — 50 метров, а вес — 150 тонн. Его опоры не входят в русло реки для сохранения экологии.

Планируется, что мост «Волшебный лист» начнет работать в конце года.