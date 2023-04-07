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В Сочи разработают проект модернизации Адлерской теннисной академии. На ее базе действует спортивная школа олимпийского резерва №6. В ней занимаются более 500 детей.
- Сейчас проводятся проектно-изыскательские работы. Планируется, что в новом спорткомплексе разместят четыре крытых корта с трибуной. Корты под открытым небом будут с навесами, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Уточняется, что также организуют зону для пресс-конференций, центр восстановления спортсменов, учебно-методический центр, комментаторские помещения, музей достижения российского тенниса.
В академии будут проводить соревнования любого уровня.