Условия получения ИТ-ипотеки упростили Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани с начала года выдали 123 кредита по ИТ-ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сумма выданных кредитов превысила 940 млн рублей. Отмечается, что спрос на ИТ-ипотеку в крае – один из самых высоких.

В настоящее время изменены правила получения льготной ИТ-ипотеки. Для специалистов, в частности, упростили условия оформления, снизили требования к зарплате и расширили возрастные рамки.

Сейчас оформление льготной ипотеки более востребовано среди сотрудников в возрасте 20-25 лет. На средства специалисты аккредитованных ИТ-компаний могут приобрести или построить жилье. Ранее организация должна была получать и налоговые льготы. Отмечается, что это условие также отменено.

Проверить наличие у компании аккредитации можно на портале Госуслуг.