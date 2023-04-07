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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:25

В Краснодаре школу на 1100 мест по улице Колхозной построили на 36%

Объект будет трехэтажным
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжают строить школу на улице Колхозной. Здание готово на 36%.

- Школа будет на 1100 мест. Сейчас идут монолитные работы, строители выкладывают кирпичные стены и перегородки на первом, втором и третьем этажах. Кроме того, обустраивают внутренние и наружные инженерные сети, устанавливают конструкции кровли и фасада, - сообщили в пресс-службе города.

В здании будет больше 60 кабинетов, мастерские, библиотека, музей, спортзал и другое. Школу планируется достроить до конца года.