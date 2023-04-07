Жителей Кубани предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках из-за дождей

Жителей Кубани предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках. В регионе в ближайшие дни прогнозируют обильные дожди.

- На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В частности, из-за осадков вода может подняться в реках Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Усть-Лабинского, Курганинского и Апшеронского районов.

Напомним, в Краснодарском крае до 9 апреля действует штормовое предупреждение по дождям с грозами.

- Днем и до конца суток 8 апреля, ночью, утром и в первую половину дня 9 апреля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с, - уточнили синоптики.