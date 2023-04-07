Дорога в космос начинается в «Орленке»: воспитанники Центра, ставшие космонавтами, расскажут школьникам о своем пути в профессию

Дети встретятся с покорителями Вселенной и представителями космической сферы, примут участие в Большой игре: узнают о достижениях России в космической отрасли и познакомятся с профильными профессиями.

События, посвященные Дню космонавтики во Всероссийском детском центре «Орленок», стартуют накануне 12 апреля в рамках проекта «Космические выходные». Участниками празднования станут почти 1000 школьников из 61 региона России.

Тематические дни начнутся с «космической зарядки», в рамках которой орлята выполнят комплекс упражнений на ловкость, внимание, силу и выносливость из арсенала покорителей Вселенной.

Затем ребята включатся в Большую игру «Движение первых»: узнают интересные факты о полетах человека в космос и первом отряде космонавтов, поговорят о космических достижениях человечества и вспомнят истории орлят-космонавтов.

Школьники смогут ответить на вопросы: «Какая температура за окном иллюминатора в открытом космосе?», «Что скрывает черная дыра?», «Почему мы не живем на Луне?», «На какой планете можно добыть алмазы?», «Сколько звезд в галактике».

В завершении игры ребят ждет большой сюрприз: встреча с космонавтами, конструкторами, представителями космической отрасли. В числе гостей покоритель Вселенной, орленок 1971 года, летчик-космонавт, Героем России Михаил Корниенко.

Кроме того, у ребят будет возможность перенестись на МКС. В онлайн-режиме к ним обратятся российские члены экипажа МКС-69, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

«”Орленок” и космос тесно связаны: в ноябре 1964 года в тогда еще Всероссийском пионерском лагере побывала первая команда космонавтов во главе с Юрием Алексеевичем Гагариным. По его инициативе ровно через пять лет мы открыли Дом авиации и космонавтики – уникальный интерактивный музей, ставший впоследствии Детским инновационным центром авиации и космонавтики. Кстати, открывал его в свое время Алексей Архипович Леонов. С тех пор наша дружба с отрядом космонавтов крепнет и развивается, мы с радостью принимаем у себя представителей этой мужественной профессии и гордимся, что в ее рядах есть наши орлята», – рассказал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Одним из ключевых событий тематических выходных в «Орленке» станет работа Академии космических профессий. Ребята в интерактивной форме познакомятся с такими специальностями, как космонавт, летчик, космический инженер-конструктор, инженер космических систем, дизайнер космических сооружений, специалист по космической медицине, космобиолог, астроном и другими.

Физические испытания на пригодность к полету ребята пройдут, сдав «Космический норматив» – аналог норм ГТО, интеллектуальные способности продемонстрируют в ходе модуля «Космостарты». Дети поразмышляют над вопросами: что объединяет спорт и космос, какой физической подготовкой обладают покорители Вселенной и какие нагрузки выдерживают во время полета.

Кульминацией праздника станет «Космический диктант», в котором примут участие ребята всех лагерей Центра.

Самые активные орлята, показавшие высокие результаты по итогам всех тематических событий, отправятся в музей космонавтики в поселке Архипо-Осиповка (Туапсинский район), а победителей наградят сертификатом на семейное посещение павильона «Космос» на ВДНХ в г. Москва.