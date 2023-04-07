В Анапе прошел массовый забег . Фото: t.me/anapaofficial

Массовый забег прошел на побережье Анапы 7 апреля. В нем приняли участие более 300 человек. Они пробежали дистанцию 3 километра от Центрального пляжа вдоль береговой линии.

- Перед забегом все участники собрались на общую зарядку. Также состоялось выступление коллектива чирлидерш и награждение городской команды баскетбола, которые выиграли «Локобаскет — Школьная лига» в ЮФО, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что забег приурочен к Международному дню спорта.