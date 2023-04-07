Курорты Краснодарского края посетили 2,5 млн туристов с декабря по март

В зимний сезон курорты края посетили более 2,5 млн туристов Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае подвели итоги зимнего сезона. Так, с декабря по март курорты региона посетили 2,5 млн туристов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Это на 4% больше, чем за тот же период годом ранее, - отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

В частности, в Сочи отдохнули свыше 1,4 млн человек, в Геленджике – 212 тысяч. Еще 156 тысяч туристов посетили Анапу. Отмечается, что количество однодневных посещений курортов в зимний сезон достигло 934 тысяч человек, что на 15% больше прошлогоднего периода.

В настоящее время курорты Краснодарского края готовятся к летнему сезону. В этом году в регионе планируют принять не менее 9 млн туристов. На курортах насчитывается 10,5 тысяч средств размещений, 700 объектов туристского показа и свыше 150 пеших турмаршрутов.

Кроме того, в крае в начале летнего сезона откроют несколько новых гостиниц, промаркируют и расчистят 10 турмаршрутов.