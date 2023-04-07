Аэропорт Сочи

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх, экстренно сел на дозаправку в Сочи. Boeing 737 в ночь на 7 апреля по неизвестным причинам не впустили в воздушное пространство Ирака.

Известно, что самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга, ранее получил разрешение на полет. Но из-за недопуска лайнеру пришлось сделать несколько кругов, а затем отправиться в воздушную гавань Сочи.

В пресс-службе аэропорта Сочи «КП»-Кубань» сообщили, что самолет приземлился в 22:42. В 23:54 он вновь вылетел в Шарм-эль-Шейх.