Конкурс «Моя законотворческая инициатива» снова завершился победой Ушаковцев

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Очный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» завершился победой двух курсанток Ушаковки - Виктории Малашкиной и Карины Шевченко.

- Я получила колоссальный опыт, защищая свою работу. Ведь у меня была возможность слушать выступления других участников. Многие исследования произвели огромное впечатление. Например, работа о проблемах, возникающих в связи с ужесточением закона о получении лицензии на оружие. Доклад готовила девушка, занимающаяся профессиональным спортом - стрельбой, поэтому слушать ее анализ было действительно интересно. Вот когда понимаешь, как важно просчитать все последствия, принимая те, или иные законы, - поделилась впечатлениями о московской поездке третьекурсница Ушаковки Виктория Малашкина.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Из столицы Виктория вернулась с Дипломом 1-й степени, и уже не в первый раз стала победителем. В этом году ее совместная с Кариной Шевченко работа называлась «Правовые проблемы финансовой безопасности». Подготовиться к выступлению будущим юристам Ушаковки помогала доцент кафедры «Публичное право» Наталья Мигда.

Конкурс «Моя законотворческая инициатива» стал отличной платформой для обмена опытом. Сегодня его основная задача - привлечение молодых кадров к государственному управлению через участие в законотворческой деятельности. По результатам очного тура был сформирован Реестр политических лидеров, теперь в нем значится и Виктория Малашкина.

В отборе наиболее перспективных работ принимала участие не только высокая комиссия, но и сами конкурсанты. Каждый год ребята возвращаются с этого конкурса с наградами. Пять раз – с медалями «За лучшую студенческую работу».