В центре Краснодара с 13 по 16 апреля частично ограничат движение Фото: krd.ru

В центре Краснодара с 13 по 16 апреля частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение изменят для проведения всероссийского форума участников Постов № 1. Так, 13 апреля с 22:00 и до конца мероприятия освободят участок улицы Аэродромной - от Северной до Рылеева.

14 апреля с 22:00 и до окончания мероприятия машины не проедут по улице Гоголя от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской. Здесь же ограничат движение и 15 апреля. Автомобили не смогут проехать по этим участкам с 6:00 и до окончания форума.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Всероссийский форум приурочен к 45-летию «Поста № 1» в Краснодаре. В краевом центре соберутся 33 команды из разных городов России. Участники покажут военно-спортивные навыки и знания истории России.

Открытие форума и праздник в честь юбилея пройдет 14 апреля в 11:00. Участники соберутся у мемориала «Вечный Огонь» на улице Северной.