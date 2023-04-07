Первокурсники Ушаковки приняли участие в акции «Сад Памяти»

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В апреле 2023 года первокурсники-ушаковцы, представители плавательных специальностей, высадили новые деревья рядом с братской могилой малоземельцев, расположенной на территории вуза. Так продолжается традиция Всероссийского «Сада Памяти».

В рамках Международной акции «Сад Памяти», проходящей в России, планируется высадка около 27 миллионов деревьев. По числу погибших в годы Великой Отечественной войны. Многие наши современники до сих пор не знают, где похоронены их родные – солдаты и офицеры, защитившие Родину. Теперь, по замыслу организаторов, в каждом населенном пункте страны появится свой «Сад памяти», куда можно будет прийти и поклониться близким.

В ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова было принято решение: каждое посаженное в этот день дерево станет «фамильным». Весной 2024 года акция обязательно продолжится. Сейчас «Сад Памяти» на территории Ушаковки состоит из более чем тридцати яблоневых, грушевых и ореховых деревьев.

- Деревья мы сегодня высаживаем рядом с братской могилой, на которой значатся имена 2600 героев-малоземельцев. А появились они благодаря кропотливой поисковой работе. Я показал всем собравшимся новое издание «Книги памяти», где собраны судьбы более 100 героев. Истории людей и их родственников, которых на протяжении нескольких лет разыскивали наши курсанты. Уверен, что сегодня, высаживая саженцы, многие из ребят думали: когда деревья станут большими, можно будет привести сюда своих детей. И не только показать сад, но и пересказать все услышанные здесь истории, - считает руководитель Центра патриотического воспитания ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова Иван Сидоров.

Также он отметил, что шестая рота первокурсников-судоводителей принимает активное участие во всех патриотических инициативах вуза. Ребята уже входили в состав новобранцев «Шхуны ровесников»,помогают приводить в порядок могилы ветеранов, участвуют в перекладке цифр знаменитого Каменного календаря.

Информационный обзор редакции.