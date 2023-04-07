В Сочи отметят масштабной праздничной программой 85-летие Зимнего театра

В Сочи отметят 85-летие Зимнего театра. Фото: администрация Сочи.

В Сочи отметят 85-летие Зимнего театра. Праздничную программу откроет концерт «С юбилеем, Зимний!». Его подготовили солисты и коллективы Сочинской филармонии. Также в мероприятии поучаствуют солисты Ставропольского государственного театра оперетты и солист Белгородской государственной филармонии.

- Здание театра – это точка притяжения для артистов и творческих коллективов. Мы готовим большую праздничную программу к юбилею, - сообщил начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Уточняется, что в рамках празднования откроют несколько выставок. В главном фойе театра представят выставку «Лики Зимнего». Она будет посвящена истории театра. Кроме того, на выставке «От истоков до современности» выставят картины известного в Сочи художника Александра Отрошко.