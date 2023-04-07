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НовостиОбщество7 апреля 2023 11:16

В Краснодарском крае на 3,2% вырос объем выданных бизнесу кредитов

Всего выдано около 344 млрд рублей
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодарском крае на 3,2% вырос объем кредитования бизнеса Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае на 3,2% вырос объем кредитования бизнеса Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с начала года вырос объем кредитования бизнеса. По сравнению с прошлогодним показателем количество займов увеличилось на 3,2%.

С начала 2023 года в крае по федеральным антикризисным программ юридическим лицам и субъектам МСП предоставили 523 кредита на 15,2 млрд рублей.

- Всего же за два месяца объемы кредитования в крае показывают положительную динамику по сравнению с прошлым годом. По предварительным данным, выдано порядка 344 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, - отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

В настоящее время Краснодарский край занимает 4-е место в стране по этому показателю. В регионе продолжают реализацию льготных программ для системообразующих предприятий различных отраслей.