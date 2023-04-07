На Кубани за сутки COVID-19 заболели 217 человек, в том числе 14 детей

С выздоровлением выписаны 223 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 217 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирусом заболели 14 детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

В Краснодаре за сутки получено 43 положительных результата, в Новороссийске - 31, в Анапе и Сочи - по 14. По 10 пациентов прибавилось в Тбилисском и Тимашевском муниципалитетах, девять – в Ейском, восемь - в Мостовском, шесть - в Северском.

По пять новых случаев зарегистрировано в Геленджике, Приморско-Ахтарском и Староминском районах, по четыре – в Кореновском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Тихорецком и Армавире, по три - в Динском, Кавказском, Новокубанском, Павловском муниципалитетах.

- По двое жителей заболели в Горячем Ключе, Абинском, Гулькевичском, Курганинском, Славянском, Туапсинском и Успенском районах, по одному – в Белоглинском, Выселковском, Калининском, Лабинском, Отрадненском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки на Кубани от осложнений заболевания скончался один человек. С выздоровлением выписаны 223 пациента.