Проект научной детской площадки Фото: sochi.ru

Научная детская площадка появится в центре Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Сочи станет пилотным городом для реализации проекта «Научные детские площадки». Поучаствовать в нем регионам рекомендовали по поручению президента РФ на заседании Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах.

Площадку обустроят на Цветном бульваре в Центральном районе. Рядом с территорией находятся школы, детсады и учреждения допобразования. По проекту здесь подготовят три тематических сектора основных сферам обитания – земли, воды и воздуха. Кроме того, здесь появится спортивно-игровая зона.

- Разработчики включили в оснащение площадки необычные конструкции, позволяющие детям в игровой форме узнавать интересные факты об окружающей среде. Для дополнительной информации о мире научных исследований и открытий будет использована система QR-кодов, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что при создании площадки благоустроят и прилегающую территорию. Здесь установят парковую мебель, деревянные настилы, учтут дополнительные пешеходные дорожки и приведут в порядок скейт-парк. В нем оформят граффити с изображением портретов известных ученых.

Проект «Научные детские площадки» входит в план проведения в России Десятилетия науки и технологий. Такие площадки планируют разместить во всех районах Сочи.