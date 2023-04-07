Четыре кубанских предприятия победили в конкурсе «Путь к совершенству» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Четыре кубанских предприятия победили в конкурсе «Путь к совершенству». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Конкурс проводили среди участников нацпроекта «Производительность труда». Конкурсная комиссия оценивала внедрение бережливых технологий на производстве, возможность тиражирования проекта. Учитывались вовлечение персонала и достижение основных показателей.

По итогам оценки трем победителям присвоены уровни внедрения бережливого производства в хозяйственную деятельность.

- Региональный конкурс - это часть комплексной работы по внедрению бережливых технологий на кубанских предприятиях, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев. - Нам важно не просто выявить лучшие практики, а мотивировать коллективы к постоянным улучшениям.

Напомним, присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики - обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли. В регионе его реализуют с 2018 года.