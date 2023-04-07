Торговые объекты на набережной приведут к единому стилю. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе торговые точки на набережной приведут в единый стиль. Работы выполнят до начала курортного сезона. Устаревшие конструкции поменяют на современные архитектурные решения с панорамным остеклением и использованием экоматериалов.

- Часть некапитальных объектов должны демонтировать до начала курортного сезона. Это позволит максимально открыть вид на море. Хорошим примером преображения для предпринимателей остается парка 30-летия Победы. Там стало меньше торговых точек. Также расширилась парковая зона и открылся вид на море, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что работы проведут на участке набережной от «Фотини» до отеля «Капитан».