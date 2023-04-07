В Краснодаре насчитывается около 240 платных муниципальных парковок Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре «маски» с номеров машин на муниципальных парковках будут снимать постоянно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь, согласно заключенному контракту, подрядчик будет собирать информацию об автомобилях на местах платных муниципальных парковок и очищать номера для фото и видео.

- В рамках контракта подрядчик будет не только содержать парковочное оборудование, но и поддерживать работу всей автоматизированной информационной системы управления платными муниципальными парковками, - уточнил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

На парковках подрядчик также будет ремонтировать паркоматы, поддерживать резерв термобумаги, объем парковочных карт, внешний вид территорий, мыть и красить оборудование, восстанавливать или заменять повреждения, поддерживать мобильное приложение, работу интернет-портала, обрабатывать звонки в диспетчерский центр.

Кроме того, согласно контракту, на парковках со шлагбаумами обновят оборудование. НА них, в частности, установят дополнительные камерами распознавания номеров.

Всего в Краснодаре насчитывается около 240 платных муниципальных парковок на девять тысяч мест.