Весной на срочную службу отправятся около 7 тысяч жителей Кубани

Вениамин Кондратьев провел встречу с военным комиссаром края Александром Кузнецовым Фото: t.me/kondratyevvi

Около 7 тысяч жителей Кубани весной отправятся на службу в армию. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

- Ни один из них не будет направлен в зону СВО. Этот вопрос сегодня еще раз обсудили с военным комиссаром края Александром Кузнецовым, - отметил глава региона.

На встрече губернатор также попросил поддерживать связь с семьями срочников во время всей службы.

- Наших ребят всегда высоко ценят в вооруженных силах. Призывники Кубани отличаются уровнем физической подготовки и хорошей дисциплиной. Уверен, что все они будут достойно нести службу, - написал Вениамин Кондратьев.