Из Сочи в Самарканд отправился первый самолет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Первые самолеты отправились из Сочи в Самарканд 7 апреля. Полеты будут осуществляться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям.

- По пятницам вылет из Сочи будет осуществляться в 00:30. Прилетать в Самарканд самолет будет в 05:15 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 45 минут. По воскресеньям самолет будет вылетать из Сочи в 00:15. Он приземлится в Самарканд в 05:15 по местному времени. В пути люди пробудут 3 часа, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Уточняется, что рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100. Они рассчитаны на 100 пассажиров.