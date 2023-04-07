Новая ярмарка выходного дня заработает на Западном обходе Краснодара 8 апреля Фото: krd.ru

В Краснодаре откроют новую ярмарку выходного дня. Торговая площадка заработает на Западном обходе 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новая ярмарка будет работать по улице Западный Обход, 34 с 8:00 до 15:00. Посетители смогут купить свежие овощи, фрукты, молочку, мясо.

Кроме того, с 8 апреля изменится расположение ярмарки по улице Восточно-Кругликовской. Торговую площадку, которая ранее находилась у дома №38, перенесли к дому № 26.

Прежние ярмарки выходного дня будут работать по улицам:

- Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);

- Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);

- Уральской (вблизи дома № 170/7);

- Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1);

- Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

- Дзержинского (вблизи дома № 213);

- Каляева (вблизи дома № 198);

- Бургасской (вблизи дома № 31/1);

- Одесской (вблизи дома № 48);

- Восточно-Кругликовской, 26;

- Проспекту Чекистов (вблизи дома № 9).

- На каждой ярмарке организаторы обязаны обеспечивать соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли, - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.