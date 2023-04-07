Новая ярмарка выходного дня заработает на Западном обходе Краснодара 8 апреля Фото: krd.ru
В Краснодаре откроют новую ярмарку выходного дня. Торговая площадка заработает на Западном обходе 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Новая ярмарка будет работать по улице Западный Обход, 34 с 8:00 до 15:00. Посетители смогут купить свежие овощи, фрукты, молочку, мясо.
Кроме того, с 8 апреля изменится расположение ярмарки по улице Восточно-Кругликовской. Торговую площадку, которая ранее находилась у дома №38, перенесли к дому № 26.
Прежние ярмарки выходного дня будут работать по улицам:
- Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);
- Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);
- Уральской (вблизи дома № 170/7);
- Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1);
- Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
- Дзержинского (вблизи дома № 213);
- Каляева (вблизи дома № 198);
- Бургасской (вблизи дома № 31/1);
- Одесской (вблизи дома № 48);
- Восточно-Кругликовской, 26;
- Проспекту Чекистов (вблизи дома № 9).
- На каждой ярмарке организаторы обязаны обеспечивать соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли, - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.