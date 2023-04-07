Более 150 самостроев выявили в Сочи с начала 2023 года Фото: sochi.ru

Более 150 самостроев выявили в Сочи с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рейды регулярно проводят сотрудники управления муниципального земельного контроля совместно с прокуратурой и сотрудниками органов государственного строительного надзора. Так, в первом квартале выявлено 153 самостроя, 27 фактов самовольного занятия городской земли и 18 участков, используемых не по назначению.

- Материалы по выявленным нарушениям переданы в правовой департамент для инициирования исковых заявлений в суд, – уточнил начальник городского управления муниципального земельного контроля Василий Кихаев.

Отмечается, что на официальном аккаунте управления публикуется информация о выявленных самостроях, предупреждения и размещен реестр с проверками и выданными разрешениями.

Кроме того, в Сочи продолжается работа по сносу аварийных домов. С начала года на курорте убрали семь ветхих многоэтажек. А к июню в городе снесут еще шесть аварийных домов в Центральном и Хостинском районах.