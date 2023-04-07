Вениамин Кондратьев провел встречу с военным комиссаром Кубани

Вениамин Кондратьев и Александр Кузнецов обсудили весеннюю призывную кампанию, которая стартовала 1 апреля. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани встретился с военным комиссаром Краснодарского края. Вениамин Кондратьев и Александр Кузнецов обсудили стартовавшую с 1 апреля весеннюю призывную кампанию.

– Кубань направят 7 тысяч призывников-срочников в Вооруженные Силы России. Военная служба всегда была и остается почетной обязанностью молодого человека, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Особенностью весенней кампании в 2023 году стала рассылка повесток о явке в военкомат через сервис Госуслуги. Военком края Александр Кузнецов гарантировал, что ни один срочник не будет направлен в зону спецоперации. Все призывники будут проходить службу в других регионах России и иметь возможность регулярно общаться с близкими.