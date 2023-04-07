В Краснодаре помогут списать долги

Фото предоставлено пресс-службой компании “ФЦБ”.

Решившись на процедуру банкротства, человек думает: “Может, я сам справлюсь?”. Желание сэкономить при давлении со стороны кредиторов, коллекторов и приставов, при растущем долге из-за просрочек и штрафов — достаточно понятно. Что такое процедура банкротства? Сможет ли человек самостоятельно представлять свои интересы в суде и достичь желаемой цели? Или все-таки нужен профессионал? Ответила управляющий партнер Федеральной юридической компании “ФЦБ” Светлана Яурова.

Банкротство — это законное списание долгов через суд, если взыскать их невозможно. Процедура банкротства физических лиц и ИП в России регулируется специальным законом (ФЗ №127 “О несостоятельности (банкротстве)”), а начать процедуру банкротства может как сам человек, так и кредиторы или ФНС.

Какие долги можно списать с помощью процедуры?

“Скупой платит дважды” — это выражение хорошо описывает итог экономии на юристе в процессе банкротства.

Начнем с того, что одного желания обанкротиться недостаточно. Даже если вы считаете, что соответствуете всем условиям прохождения процедуры банкротства, это может быть не так. Кроме того, есть люди, которым вообще не выгодно проходить процедуру. Поэтому необходимо идти к юристу.

Фото предоставлено пресс-службой компании “ФЦБ”.

- Юристы нашей компании оказывают бесплатную консультацию, чтобы подробнее узнать ситуацию клиента и понять, какой вариант решения выгоден для него. Подбираем варианты, выявляем актуальность процедуры для клиента. Если вдруг становится ясно, что банкротство – это не его путь, то мы предложим другие варианты, как облегчить долговую нагрузку, — комментирует Светлана Яурова.

Процедура работает с 2015 года, и многие вопросы на стадии разрешения. Крайне важно знать все нюансы и тонкости, чтобы пройти банкротство успешно.

Только владение знаниями и практический опыт участия в судебных заседаниях по банкротству помогут завершить процесс в кратчайший срок и с минимальными издержками для должника.

Намного выгоднее оплатить работу юристов, которые точно добьются положительного результата, защитят ваши интересы, доход и имущество, чем сэкономить и лишиться всего.

В Федеральной юридической компании “ФЦБ” более 200 юристов, которые имеют огромный опыт ведения дел по банкротству физических лиц! Каждый из них ежедневно трудится и защищает интересы клиентов компании в суде!

В практике “ФЦБ” нет проигранных дел! Каждое выигранное дело позволяет им улучшить процесс и упростить процедуру, сделав её оптимальной по качеству и цене.

Специально для граждан, которые решили обратиться в “ФЦБ”, компания создала лояльную систему оплаты услуг – беспроцентную рассрочку на срок от 6 до 36 месяцев. Клиент может самостоятельно определять суммы и сроки платежей, исходя из своих возможностей.

Воспользуйтесь своим законным правом! Обратитесь к экспертам Федеральной юридической компании и получите бесплатную консультацию, где юристы ознакомятся с вашей ситуацией и подберут оптимальное решение проблемы.

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Сайт: ФЦБ.РФ

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