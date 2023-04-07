Кубань стала участницей федерального форума «Мой бизнес»

Краснодарский край участвует в федеральном форуме «Мой бизнес». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край участвует в федеральном форуме «Мой бизнес». Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проходит в подмосковном парке «Патриот» в Одинцово.

- Центры стали не только стартовыми площадками для бизнесменов. Сейчас это еще и место, где формируется доверие к власти. Сотрудники центров выстроили комфортное общение с предпринимателями в формате «одного окна», - рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса края Елена Пистунова.

Кубань представила деловую сессию «Между властью и бизнесом. Представители органов власти, предприниматели и сотрудники региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса обсудили роль центров «Мой Бизнес».