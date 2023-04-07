В Сочи сутки ищут загадочного пропавшего 13-летнего школьника

Тамерлан Джумуерзаев. Фото: пресс-службы УВД по Сочи

В Сочи при странных обстоятельствах пропал 13-летний школьник. Тамерлан Джамурзаев 6 апреля ушел из дома в Адлерском районе и перестал отвечать на телефонных звонки родственников. Обеспокоенная семья обратилась за помощью в полицию.

- Отделом полиции Адлерского района УВД по городу Сочи устанавливается местонахождение Джамурзаева Тамерлана Руслановича, 2009 года рождения. В последний раз родители видели сына 6 апреля. Подросток до настоящего времени домой не вернулся,- рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Тамерлан Джамурзаев худощавого телосложения, рост 160 см. У школьника темные волосы и карие глаза. Мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные брюки, на ногах синие кроссовки.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (862) 269-28-00, 8-918-683-00-04, 8-988-162-32-08,