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НовостиЭкономика7 апреля 2023 15:46

На Кубани в мае начнутся проверки теплоснабжающих предприятий перед предстоящим отопительным сезоном

В регионе обсудили подготовку к будущей зиме 2024 года
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани обсудили подготовку к предстоящему отопительному периоду. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани обсудили подготовку к предстоящему отопительному периоду. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани обсудили подготовку к предстоящему отопительному периоду. Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин провел совещание с представителями муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций по подготовке краевого жилищно-коммунального комплекса к следующей зиме.

- В уже завершающемся отопительном сезоне наиболее сложные ситуации складывались в краевом центре. Аварии, которые произошли в Краснодаре, еще раз показали, что степень износа сетей остается на достаточно высоком уровне, - рассказал Андрей Прошунин.

Вице-губернатор дал задание предусмотреть максимальную замену магистральных трубопроводов в Краснодаре при разработке комплексного плана подготовки города к будущей зиме. С 15 мая по 15 августа в регионе пройдут поверки теплоснабжающих предприятий. После этого Ростехнадзор приступит к оформлению паспортов готовности объектов к новому отопительному периоду.