Предприниматели Кубани могут принять участие во всероссийском конкурсе лучших новых отечественных брендов

Кубанские бренды могут поучаствовать во всероссийском конкурсе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские бренды могут поучаствовать во всероссийском конкурсе лучших новых отечественных брендов. Он пройдет в рамках ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени».

- Кубань среди лидеров в стране по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. В этом сегменте работают более 1,1 миллиона жителей региона. Приняв участие в конкурсе, они открыть широкие перспективы для развития своего дела, - рассказал глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев.

Эксперты отберут лучшие новые отечественные бренды. Всего в конкурсе пять номинаций по направлению отраслей - продовольственные и потребительские товары, информационные и высокие технологии, креативные индустрии. Победители конкурса смогут продвигать свои бренды на офлайн и онлайн-торговых площадках, проходить обучение получить бесплатную рекламу в медиа.