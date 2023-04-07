В больнице Сочи благодаря новому аппарату МРТ удалось выявить сложнодиагностируемые заболевания

На томографе в больнице № 1 Сочи провели более 230 исследований. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На томографе в больнице № 1 Сочи провели более 230 исследований. Магнитно-резонансный томограф был закуплен по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

– Аппарат МРТ мы получили в конце 2022 года. За три с небольшим месяца наши специалисты уже провели на нем свыше 230 исследований. Удалось выявить ряд заболеваний, которые ранее не могли диагностировать, - рассказала заведующая диагностическим отделением лечебного учреждения Анастасия Алексеева.

Всего в 2022 году городскую больницу № 1 города-курорта получила 120 единиц современного медицинского оборудования. Установка нового оборудования – важный этап в переоснащении отделения диагностики и всего учреждения в целом.