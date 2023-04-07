В Краснодаре из горящего многоквартирного дома эвакуировали 35 человек

В Краснодаре сгорела комната в многоквартирном доме. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре вечером 7 апреля загорелся многоквартирный жилой дом. Как сообщили очевидцы диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, полыхала квартира на четвертом этаже здания.

- Сообщение о пожаре в доме по проезду первая Вишневая поступило в 17.27 07.04.2023. В 17.28 к месту вызова незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прибыв на место, спасатели уточнили площадь возгорания. Огнем была охвачена комната в 10 к.м. В целях безопасности из подъезда эвакуировали 35 человек эвакуировано, трех человек спасатели вывели из горящей квартиры. В 17:57 пожар был полностью ликвидирован. При ликвидации пожара привлекалось 26 человек личного состава и семь единиц техники.