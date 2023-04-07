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НовостиОбщество7 апреля 2023 16:44

В Краснодаре в двух парках отдыха и развлечений установили новые аттракционы

Карусели рассчитаны на 36 человек одновременно
Евгения ХАЛИКОВА
В городских парках начинается весенне-летний сезон.

В городских парках начинается весенне-летний сезон.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух парках Краснодара появились новые детские аттракционы, сообщили в городской администрации. В парке отдыха и развлечений «Солнечный Остров» установлена одноярусная карусель «Манеж», а в Городском саду – двухъярусная карусель.

- Впереди выходные, а значит можно сходить в парк и вновь почувствовать себя ребенком, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Одновременно на аттракционах могут прокатиться до 36 человек. Детей младше трех лет не пускают, а старше трех могут – только с родителями.