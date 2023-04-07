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НовостиЭкономика7 апреля 2023 17:18

В Краснодаре на платных парковках будут снимать посторонние предметы с регистрационных номеров машин

Обязанность по очищению автомобильных номеров взял на себя подрядчик
Евгения ХАЛИКОВА
На муниципальных платных парковках будут снимать «маски» с номеров машин на постоянной основе. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

На муниципальных платных парковках будут снимать «маски» с номеров машин на постоянной основе. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре нашли способ борьбы с «зайцами» на платных городскх парковках. Теперь обязанность очищать государственные регистрационные номера автомобилей от посторонних прописана в контракте с ООО «Городские парковки». Договор рассчитан до 30 ноября 2025 года. Подрядчик будет удалять медицинские маски, листья деревьев, карточки и прочие предметы, которыми автовладельцы закрывают номера, чтобы не оплачивать парковку.

— Мы просим жителей и гостей Краснодара соблюдать правила пользования муниципальными платными парковками. В рамках контракта подрядчик будет содержать парковочное оборудование и поддерживать работу всей автоматизированной информационной системы управления платными муниципальными парковками, — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

В Краснодаре работают 240 платных парковок, рассчитаны на более, чем девять тысяч автомобилей. Оплатить парковку моно как безналичным способом с помощью паркомата, так через мобильное приложение «Парковки Краснодара», также можно приобрести месячный или годовой абонемент.