Рисоводы Кубани получили 25 прокурорских предупреждений из-за подозрения в ценовом сговоре

Производители и переработчики риса вступили в сговор, чтобы повысить цену на продукт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Краснодарского края провела проверки основных краевых производителей, переработчиков и поставщиков риса. Предприятия заподозрили в картельном сговоре из-за роста цен на рисовую крупу. В регионе более 50 предприятий задействованы в производстве этого продукта, после прокурорской проверки 25 их них получили предупреждения от надзорного ведомства.

- У ряда производителей были установлены факты роста отпускной цены. Кроме того, были выявлены факты сокращения объемов рисовой крупы, отпускаемой отдельным предприятием, наряду с аналогичными показателями других производителей. Это свидетельствует о согласованности действий компаний. Сговор может привести к дальнейшему увеличению стоимости риса, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Полученные материалы в связи с возможными нарушениями антимонопольного законодательства были направлены в Краснодарское управление федеральной антимонопольной службы России.