Более 70% краевых призывников-срочников будут проходить службу на Кубани

В стране началась призывная кампания. Фото: Виталий ТИМКИВ

С 1 апреля в России началась весенняя призывная кампания. Ряды Вооруженных сил России пополнят 7 тысяч молодых кубанцев. Военный комиссар региона Александр Кузнецов заверил главу Кубани Вениамина Кондратьева, что кубанские новобранцы не попадут в зону спецоперации. Они направятся на службу в другие регионы страны.

– В 2022 году ни один призывник из Краснодарского края не попал в зону проведения специальной военной операции. Гарантирую, что и те, кто будет призван этой весной, также туда не попадут. Более 70% кубанских срочников останутся на территории Кубани, остальные будут направлены в другие регионы России, – рассказал Александр Кузнецов.

Вениамин Кондратьев отметил, что кубанская молодежь – традиционно физически подготовленные ребята и с хорошей дисциплиной. Степень годности призывников к службе в армии в крае самый высокий в стране - 82,5%.