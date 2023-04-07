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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 19:19

В Сочи полиция нашла пропавшего сутки назад подростка

Семиклассник ушел из дома 6 апреля и до 7 апреля родственники не знали где он находится
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи полиция разыскала мальчика, который ушел из дома.

В Сочи полиция разыскала мальчика, который ушел из дома.

Фото: Светлана Макеева

В Сочи спустя сутки поисков полиция нашла пропавшего мальчика. Семиклассник ушел из дома 6 апреля и до 7 апреля родители не могли ему дозвониться и не знали, где он находится. Обеспокоенная семья обратилась за помощью к правоохранительным органам.

- Подросток 7 апреля был найден живым и здоровым сотрудниками уголовного розыска в Центральном районе города Сочи. Мальчик уже доставлен в отдел полиции и будет передан законным представителям, - сообщили в УДВ по Сочи.

Причины и обстоятельства ухода 13-летнего подростка будут устанавливаться правоохранительными органами.