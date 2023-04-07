В Сочи полиция нашла пропавшего сутки назад подростка

В Сочи полиция разыскала мальчика, который ушел из дома. Фото: Светлана Макеева

В Сочи спустя сутки поисков полиция нашла пропавшего мальчика. Семиклассник ушел из дома 6 апреля и до 7 апреля родители не могли ему дозвониться и не знали, где он находится. Обеспокоенная семья обратилась за помощью к правоохранительным органам.

- Подросток 7 апреля был найден живым и здоровым сотрудниками уголовного розыска в Центральном районе города Сочи. Мальчик уже доставлен в отдел полиции и будет передан законным представителям, - сообщили в УДВ по Сочи.

Причины и обстоятельства ухода 13-летнего подростка будут устанавливаться правоохранительными органами.