В полицию Сочи доставили «ангелов», которые требовали с прохожих деньги за фотографии с ними

Аниматоров оштрафовали. Фото: t.me/gorodsochi

В полицию Сочи доставили компанию аниматоров, которые в костюме ангелов приставали к прохожим с просьбой сделать с ними несколько снимков. После фотосессии выяснялось, что услуги «ангелов» очень высоки и чреваты проблемами, если за них не заплатить.

На предприимчивых «небожителей» пожаловались в дежурную часть отдела полиции Центрального района Сочи, сообщает местный информационный канал.

Более того, прохожие сообщили, что две девушки и молодой человек в костюмах с крыльями выражались нецензурной бранью. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы доставили фотографов в отдел полиции.

Напомним, что 4 апреля на ангелов в центре Сочи мужчина напал с кулаками. Пострадавшие обратились в полицию по городу Сочи с жалобами на неадекватном поведении прохожего.