Что произошло за ночь 8 апреля в Краснодарском крае

Последние новости в Краснодарском крае
Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Несовершеннолетних жителей Майкопа подозревают в хранении крупной партии наркотиков. Подростки нашли закладку и планировали употребить наркотики самостоятельно.
Волонтеры Кубани передали бойцам в зону СВО внедорожник за 700 тысяч рублей. УАЗ Патриот поступил в распоряжение стрелкового полка.
Более 70% краевых призывников-срочников будут проходить службу на Кубани. Вениамин Кондратьев провел встречу с главным военным комиссаром региона.
В горах Сочи пара в свадебных костюмах съехала на лыжах в честь 50-летия брака. Пару объединяет общее увлечение - оба катаются на лыжах 43 года.