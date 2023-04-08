Что произошло за ночь 8 апреля в Краснодарском крае

Последние новости в Краснодарском крае Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Несовершеннолетних жителей Майкопа подозревают в хранении крупной партии наркотиков. Подростки нашли закладку и планировали употребить наркотики самостоятельно.

Волонтеры Кубани передали бойцам в зону СВО внедорожник за 700 тысяч рублей. УАЗ Патриот поступил в распоряжение стрелкового полка.

Более 70% краевых призывников-срочников будут проходить службу на Кубани. Вениамин Кондратьев провел встречу с главным военным комиссаром региона.

В горах Сочи пара в свадебных костюмах съехала на лыжах в честь 50-летия брака. Пару объединяет общее увлечение - оба катаются на лыжах 43 года.