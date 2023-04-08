Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Сочи с 14 по 15 апреля

На ярмарке с трудоустройством будут помогать работодатели. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие состоится на курорте с 14 по 15 апреля.

- 14 апреля ярмарка пройдет с 10:00 до 13:00 в Лазаревском центре национальных культур имени Крикора Мазлумяна, а также с 11:00 до 14:00 в РДК Центрального района. 15 апреля мероприятие состоится с 13:00 до 16:00 часов в РДК «Адлер», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на ярмарке с трудоустройством будут помогать работодатели. Кроме этого, на мероприятие приедут и эксперты, которые помогут выпускникам и студентам выбрать наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и узнать о самых востребованных направлениях.