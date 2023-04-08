Погода в Сочи на 8 апреля 2023: на курорте прогнозируют самый холодный день

Прогулки по улицам курорта будут бодрящими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прогулки по улицам курорта будут бодрящими. Причина тому - циклон, который принес холодные воздушные массы на побережье Черного моря. По прогнозам, в Сочи 8 апреля воздух прогреется лишь до +8 градусов.

При этом на всей территории курорта ожидается дождь. Он будет идти до самого вечера. Но ветер будет слабым - около 2 метров в секунду.

А тем временем на Красной Поляне также дождливо, днем температура воздуха будет +8. А на вершинах - минус 3 градуса. Сейчас там туман и слабый снег. За сутки сугробы подросли на 1-2 сантиметра, катания продолжаются.

Напомним, что закрытие сезона катания запланировано на 21 апреля. Точная дата будет зависеть от погодных условий.