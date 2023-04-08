В Краснодарском крае 24 тысячи домов бесплатно подключили в газопроводу

Краснодарский край на сегодняшний день занимает второе место в стране по количеству поданных заявок на газификацию. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

На Кубани подвели газ к 24 тысячам домов. Данное поручение дал Президент России Владимир Путин. Краснодарский край на сегодняшний день занимает второе место в стране по количеству поданных заявок на газификацию.

- Сегодня в крае заключено 48,7 тысяч договоров с жителями, из них 24 тысячи – выполнены, - рассказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в регионе газ проводят 13 организаций. Врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник поручил компаниям проверить большое количество просроченных договоров и исправить ситуацию.