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НовостиОбщество8 апреля 2023 5:25

В Краснодарском крае 24 тысячи домов бесплатно подключили в газопроводу

В регионе эту работу ведут 13 газораспределительных организаций
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Краснодарский край на сегодняшний день занимает второе место в стране по количеству поданных заявок на газификацию.

Краснодарский край на сегодняшний день занимает второе место в стране по количеству поданных заявок на газификацию.

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

На Кубани подвели газ к 24 тысячам домов. Данное поручение дал Президент России Владимир Путин. Краснодарский край на сегодняшний день занимает второе место в стране по количеству поданных заявок на газификацию.

- Сегодня в крае заключено 48,7 тысяч договоров с жителями, из них 24 тысячи – выполнены, - рассказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в регионе газ проводят 13 организаций. Врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник поручил компаниям проверить большое количество просроченных договоров и исправить ситуацию.