Погода в Краснодаре на 8 апреля 2023: дождь и грозы обрушатся на краевой центр

Без зонтиков на улицу лучше не выходить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За погоду в Краснодарском крае отвечает зона пониженного атмосферного давления, вытянувшаяся со стороны Каспия к побережью Азовского моря. Из-за этого в регионе местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - прогремят грозы. В Краснодаре 8 апреля будет дождливо.

- Ночью и утром в низинах и у водоемов туман, ветер ночью северный, днем западный 4-9 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью 6-8 градусов, днем воздух прогреется до +14-16°.

Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм ртутного столба, что выше нормы.